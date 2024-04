“La tentazione del tralasciare”, il CENSIS presenta nuovo dossier a Roma

Sabato 6 aprile alle 11, il CENSIS presenta il dossier «La tentazione del tralasciare» presso la Basilica di San Carlo al Corso in via del Corso a Roma. Il dossier verrà illustrato da Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS, in un dialogo con Laura Lega, Capo Dipartimento Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno.

L’evento si svolge cinquant’anni anni dopo il celebre convegno “I mali di Roma” (“La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma”) del febbraio 1974, e a 25 dalla scomparsa di monsignor Clemente Riva, uno dei suoi animatori.

Il dossier, nelle intenzioni di De Rita, vuole riprendere il senso delle riflessioni di allora, attualizzandole e guardando al futuro: “Nel ‘74 ci si occupò dei mali di Roma cioè della ‘zona rossa’, cioè delle tensioni presenti nella società”, ha detto il presidente del CENSIS all’Osservatore Romano. “All’epoca c’era la contestazione, che montava anche all’interno della Chiesa, e l’affrontammo; oggi invece il ‘male’ è ‘la zona grigia’: non il caldo delle tensioni ma il freddo dell’indifferenza”.

L’indifferenza davanti alla necessità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle loro conseguenze è un tema che attraversa tutta la cultura italiana moderna e contemporanea. Un fenomeno, individuale e collettivo, che oggi appare drammaticamente fondamentale.

“La Ricerca”, si legge sul sito del CENSIS, “è il racconto di una società sedotta dalla noncuranza, dall’indifferenza, dalla tentazione di tralasciare non solo gli impegni collettivi, ma anche quelli nei confronti di sé stessi e della propria promozione umana. Sarà anche l’occasione per riflettere su possibili vie d’uscita, fatte, per dirla alla Rosmini, di ‘carità intelligente’ e non emotiva, di voglia di fare storia e non solo presente, di avere ri-guardo per sé stessi e per gli altri”.