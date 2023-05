Lavoro, il Cdm del Primo Maggio

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto Lavoro che riduce il cuneo fiscale e modifica il reddito di cittadinanza. Il governo approva anche altre norme contenute nel disegno di legge approvato il Primo Maggio.

Si va dal potenziamento dell’attività di accertamento degli obblighi contributivi a un contemporaneo dilazionamento della rate per i debiti contributivi. C’è la sospensione della Cig solo per le giornate di lavoro effettuate. Modifiche in materia di assunzioni con il contratto di apprendistato ‘in regime di somministrazione’. E ancora contributi per le assunzioni alle persone con disabilità, norme per le ricongiunzioni ai fini previdenziali ma anche finanziamenti per incrementare le capacità operative dei servizi sociali comuni finalizzate all’attuazione del Leps e degli interventi del Pnrr.

Insomma, mentre i sindacati si danno appuntamento a Potenza a la pioggia accoglie il pubblico del Primo maggio romano, il Governo Meloni agisce. Cuneo, aiuti, interventi che vanno nella direzione del taglio fiscale e degli sgravi contributivi. Sul fronte dei sussidi, arriva la stretta definitiva al reddito di grillina memoria, l’esecutivo dice stop a chi rifiuta un impiego come previsto dall’assegno di inclusione. Per Elly Schlein il Primo Maggio è a Portella della Ginestra, strage simbolo dei lavoratori. Ma al di là della memoria, la ricetta Pd è la solita, “tassare di più le rendite”. Per Giuseppe Conte, quello del Governo è un “decreto precariato” e il Movimento deve convergere con Schlein.

Ieri le parole del presidente Mattarella che ha ricordato come il Primo maggio sia la festa della “dignità del lavoro”.