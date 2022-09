Le mani dei burocrati sul rigassificatore di Piombino

In Olanda due navi rigassificatore hanno attraccato a Eemshaven il 5 Settembre e quattro giorni dopo il tanker stava già pompando gas per alimentare di energia tutto il Paese.

In Italia la Soprintendenza blocca tutto a Piombino perché il colore della nave rigassificatore è inadeguato al paesaggio.

SNAM ha già fornito migliaia di documenti per decine di migliaia di pagine. Ma i burocrati, i supercommissari che c’è sempre posto per un supercommissario, un tavolo di approfondimento o una emergenza, la politica miope, hanno sete di vincoli per non decidere mai niente.

Così il rigassificatore non si fa. Altro che speculazioni sul gas alla borsa di Amsterdam.

Siamo un Paese fallito: la patria del governare con le mani in tasca e a suon di carte bollate. Vergogna.