Le PMI italiane reggono e scoprono il social customer care

Il 55% delle PMI italiane non molla e va avanti. Il 45% resiste alle crisi ma non prospera. Il 19% delle piccole e medie imprese fatica a sopravvivere. L’8% è stato colpito da chiusure permanenti durante la pandemia. Lo dice una indagine di Meta con Ipsos sulla digitalizzazione realizzata la scorsa estate. Un dato in particolare appare molto importante. Dopo il Covid le aziende si spostano sui social network.

I social sono sempre di più un fattore di crescita per le aziende. Le PMI usano i social per pubblicizzare i propri prodotti e utilizzano sempre di più il social media customer. Le piccole e medie imprese, come sappiamo, rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro Paese. La indagine di Meta, svolta in tutto il mondo, ha come target fondatori, proprietari, dirigenti o senior manager di piccole e medie imprese (aziende con 250 dipendenti o meno).

La indagine mostra una spaccatura nell’area Emea, con Paesi come Francia, Egitto, Paesi Bassi, Svezia dove le Pmi si definiscono fiorenti. E Paesi come la Germania il Sudafrica o l’Italia dove le Pmi resistono ma stentano. Nel nostro Paese, dall’inizio della pandemia da Covid-19 il 22% delle PMI ha adottato dei cambiamenti nel modello di business. In Egitto il 61%, in Germania il 30%.

Aumentano le vendite online. Il 28% delle PMI in Germania e Francia dichiara che ormai la maggior parte delle vendite avvengono online. Il 38% nel Regno Unito, il 39% nei Paesi Bassi, il 46% in Svezia. Il 60% delle Pmi italiane dichiara che durante il Covid senza digitale non sarebbero riuscite ad andare avanti. Il 70% dice di aver sfruttato la pandemia per fare il salto nel digitale. Il 59% in Italia e Germania ha lanciato le proprie aziende grazie alle piattaforme social.

Sempre in Italia il commercio transfrontaliero cresce grazie ai social per il 21%. Il 57% delle PMI italiane ha creato nuovi posti di lavoro nelle comunità locali grazie al digitale. La maggioranza delle PMI del campione, l’80% di quelle italiane, ha scoperto la importanza delle app di messaggistica istantanea. Nel generare prospect, lead e organizzare il social customer care con la clientela.