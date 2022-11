Legge di bilancio tra continuità, innovazione e molti nodi da sciogliere

Il disegno di legge per la legge di bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri è la sintesi di un approccio prudente sul piano macroeconomico, di continuità con gli interventi adottati dal precedente governo in materia di sostegni alle imprese e alle famiglie per contenere l’impatto dei costi energetici e di un’accurata selezione di provvedimenti sui sostegni alle famiglie meno abbienti, fisco, salari e pensioni e reddito di cittadinanza, rivolti a riscontrare anche una parte del programma elettorale del centrodestra.

Un approccio prudente che tende a mettere in sicurezza i conti pubblici in coincidenza di una inversione del ciclo economico ma che, per motivi di urgenza e di carenza di risorse, lascia aperte aperte le soluzioni strutturali su aspetti rilevanti delle politiche economiche e sociali.

Tuttavia, dalle caratteristiche dei provvedimenti ponte sul fisco, le pensioni, salari e reddito di cittadinanza si intuisce una direzione di marcia che presenta forti discontinuità rispetto al passato, ma che introducono a loro volta numerose incognite sull’equità delle proposte.

Clicca qui per approfondire