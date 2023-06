Meloni: “Coniugare sostenibilità energetico-ambientale con sviluppo economico”

“Una delle sfide cruciali che abbiamo davanti è saper coniugare sostenibilità energetica-ambientale e sviluppo economico, unendo la conservazione dell’ambiente alle attività dell’uomo,” lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio a Futuro Italia Remind per la Giornata mondiale dell’Ambiente. “Da sempre siamo convinti che la sostenibilità energetica-ambientale non possa essere considerata una teoria astratta da perseguire senza considerare la sua reale attuazione pratica e le sue conseguenze sul nostro tessuto economico, sociale e produttivo”. “Noi intendiamo coniugare sostenibilità energetica-ambientale, economica e sociale, accompagnando le famiglie, le imprese e i cittadini verso la transizione verde senza per questo consegnarci a nuove dipendenze o distruggendo intere filiere produttive”, ha detto ancora Meloni.