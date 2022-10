Meta, il metaverso di Zuckerberg è un buco nero?

Un quinto. È questa la quota dei costi di Meta che è aumentata a causa degli investimenti voluti da Zuckerberg per il metaverso. Le reazioni da Wall Street al quarto calo consecutivo dell’utile trimestrale non sono state proprio da sogno, per usare un eufemismo.

Le azioni di Meta Platforms Inc. sono state ribassate del 20%, la società ha visto svanire $ 67 miliardi del proprio valore di mercato. Lo scenario non è ottimale anche per la prospettiva. Le spese complessive potrebbero crescere fino al 16% l’anno prossimo. Specificamente, si stima che le perdite operative di Reality Labs, l’unità responsabile della realizzazione del metaverso, cresceranno in modo significativo nel corso del prossimo anno. Nel trimestre luglio-settembre, le perdite di Reality Labs sono passate da 2,63 a 3,67 miliardi di dollari a fronte di entrate quasi dimezzate. Sembra un buco nero, più che il metaverso.

Inoltre, va detto che in questa fase gli altri big player del mercato, come Microsoft e Alphabet, stanno tagliando posti di lavoro o diminuendo le assunzioni, rispetto alle previsioni. L’organico di Meta, invece, è aumentato del 32% nel terzo trimestre del 2022. Mentre Microsoft ha battuto le stime degli analisti per i ricavi del trimestre, i ricavi della società madre di Google sono stati sotto le attese.