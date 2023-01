Nel 2023 il 96% degli americani vuole cambiare lavoro

Il 96% degli americani è in cerca di un nuovo lavoro nel 2023 secondo il sito di annunci Monster. Chi è in cerca di un nuovo lavoro punta ad avere una paga migliore, è il “job-hopping” come lo chiamano negli Usa.

Una altra causa di questo desiderio di cambiamento è di trovare un buon equilibrio tra tempo di lavoro e tempo di vita. Quel 96% secondo Monster è un dato “alto in modo fenomenale”, sebbene collegato al fenomeno post Covid della “Great Resignation”, le dimissioni di massa.

Circa il 40% delle persone in cerca di lavoro vogliono salari più alti per contrastare la inflazione e l’aumento delle spese, altri perché ritengono di non poter crescere sul proprio posto di lavoro o pensano di essere in un ambiente tossico.

Secondo Monster, l’inizio dell’anno “è sempre un buon momento per guardarsi in giro”.

Negli Usa il tasso di disoccupazione al momento è al 3,5%.