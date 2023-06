Occhio all’export che scende su base annua

Giù l’export italiano ad aprile. Su base annua perdiamo il 5,4% in termini monetari. La contrazione in volume è del 10,3%. Meno esportazioni sia verso l’Europa che verso l’area extra Ue. La riduzione dell’export in valore secondo Istat riguarda sia i mercati Ue (-5,7%) sia quelli extra Ue (-4,9%). Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla riduzione tendenziale ci sono metalli e prodotti in metallo (-20,1%), articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (-22,1%), prodotti della raffinazione (-31,7%) e sostanze e prodotti chimici (-14,7%). I paesi che forniscono i maggiori contributi alla flessione dell’export nazionale sono: Germania (-8,7%), Belgio (-23,0%) e Regno Unito (-13,7%).