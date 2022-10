Open Fiber, più fibra ottica per tutti nelle aree bianche

La copertura della fibra ottica in Italia è spesso un problema. Ma la notizia stavolta è buona: la copertura sta crescendo. Insieme alla fine ottobre, infatti, è arrivato l’elenco dei comuni delle aree bianche in cui sono stati completati i lavori. Parliamo di 17 centri coinvolti nel del piano Banda Ultra Laga. Entro pochi partirà la vendibilità e, quindi, l’attivazione per i cittadini.

I nuovi comuni che ora sono coperti dalla rete Open Fiber sono: Arbus, Azzone, Bovegno, Donori, Incudine, Lambrugo, Landiona, Montecastello, Nurri, Palermo, Porto Torres, Reana del Rojale, Ruvo di Puglia, San Pietro Infine, Sella Giudicarie, Teulada ed Ulà Tirso.