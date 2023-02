Ora si scopre che potevamo vivere senza il gas russo

Il gas russo? Secondo il britannico Financial Times, il presidente Putin ha “perso la guerra dell’energia”. “Il peggio” della crisi europea del gas e dell’elettricità è passato. Il Financial Times dà la parola all’esperto del settore energetico Pierre Andurand.

“I prezzi molto alti del gas naturale e dell’energia elettrica in Europa sono stati estremamente dannosi per l’economia mondiale. Ma ora sono tornati a un livello più ragionevole,” dice l’esperto. Se i prezzi del gas dovessero rimanere stabili, anche l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse potrebbero essere meno rischiosi di quanto sembrano al momento.

“Penso che sia stato un enorme errore di calcolo sull’influenza che avrebbe potuto avere Putin,” spiega l’esperto. “Nello stesso modo in cui si è calcolato male come l’Ucraina avrebbe reagito alla invasione. E sulla unità che avrebbe mostrato l’Occidente”. “La Russia ha perso per sempre il suo più grande cliente e ci vorrà almeno un decennio per portare abbastanza gasdotti in Asia”.

Quando la Russia potrà vendere il gas solo alla Cina, sarà Pechino a decidere il prezzo. “Non c’è più la paura di una crisi energetica,” dice Andurand parlando della Europa. “Ora che l’Europa si sta abituando a vivere senza il gas russo, perché mai dovrebbe tornare indietro?”.