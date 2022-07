Per Mulan e i piatti pronti asiatici “made in Italy” arrivano nuovi investitori

Il gruppo Mulan produce e distribuisce piatti pronti, freschi e surgelati di ispirazione asiatica, ma made in Italy. L’azienda “è nata dal desiderio di trasmettere l’amore per la cucina etnica e trasformare il consumo di cibo asiatico in qualcosa di più autentico: un mondo di storie, tradizioni, saperi e sapori”, si legge sul sito di Mulan. E io gruppo guidato dall’ad Giada Zhang cresce.

Nel 2022 prevede oltre 15 milioni di euro di ricavi. Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, Mulan ha avuto una crescita superiore al 50% all’anno. Così, arrivano gli investitori. È notizia di oggi che la holding Tamburi Investment Partners ha deciso di entrare nel gruppo Mulan, con l’obiettivo di medio termine di quotarlo in borsa. Con TIP entrano nella operazione altri investitori con esperienza industriale. Un supporto manageriale di tutto rispetto per Giada Zhang. In grado di rafforzare i processi produttivi del gruppo in chiave industriale, allargare gli investimenti in Europa e puntare a diventare leader nell’offerta di piatti pronti asiatici.