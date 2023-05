Per un trasporto ferroviario europeo moderno e sostenibile

Quando si parla di trasporto sostenibile in Europa non si può sottovalutare il fatto che le infrastrutture ferroviarie sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelle su strada. Gli spostamenti su ferro di merci e passeggeri assicurano un minor impatto ambientale, riducendo le emissioni di anidride carbonica che incidono sui cambiamenti climatici. Eppure il trasporto su gomma a livello globale resta prevalente: da questo dipende più del 70% delle emissioni inquinanti del settore.

Se questo è il quadro generale, fanno bene allora le compagnie ferroviarie europee a voler incrementare le loro quote di mercato nel comparto trasporti, investendo in modelli di business innovativi e in grado di abbattere in maniera significativa l’inquinamento. La transizione ecologica verso un modello di sviluppo pienamente sostenibile può agire come una leva di crescita economica e occupazionale, tanto quanto sulla difesa dell’ambiente. È la via migliore per un futuro di progresso europeo.

Le compagnie ferroviarie di grandi Paesi come la Germania, la Francia e l’Italia, investono da tempo nella sostenibilità. L’obiettivo è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il Gruppo Ferrovie dello Stato è convinto di poterci riuscire dieci anni prima, accelerando il processo di decarbonizzazione e portando a zero le emissioni entro il 2040.

L’Unione Europea promuove questi obiettivi attraverso il MCE, il meccanismo per collegare l’Europa 2021-2027, il principale strumento di finanziamento degli investimenti pubblici e privati nel settore delle reti transeuropee. L’Europa spinge sui processi di decarbonizzazione della mobilità per raggiungere l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica; in questo senso, per fare un esempio, l’Alta velocità ferroviaria unisce alla rapidità, alla sicurezza e alla flessibilità di un sistema di trasporto tecnologicamente avanzato anche la sua eco-sostenibilità. Prestazioni ambientali e benefici socioeconomici si sommano nel perseguire gli obiettivi della politica di coesione e dei trasporti europea.

Ferrovie dello Stato è uno dei fiori all’occhiello della mobilità sostenibile in Europa. Il Gruppo guidato dall’ad Luigi Ferraris è impegnato con forza nel raggiungimento degli obiettivi ESG/SDGs inseriti nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.