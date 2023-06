Perché il futuro dell’Intelligenza artificiale non sarà in Europa

Il Parlamento europeo ha approvato il corpus normativo dell’AI Act, il regolamento sulla intelligenza artificiale, la “madre di tutte le leggi sull’AI”, come l’ha ribattezzata qualcuno. Tra entusiasmo e una discreta dose di paura verso il nuovo, il voto è avvenuto a larga maggioranza, con un consenso trasversale, aprendo la strada a negoziati non troppo complicati con gli stati membri.

L’impressione, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, è che l’Europa stia applicando ancora una volta all’innovazione quell’approccio burocratico calato dall’alto verso il basso che in passato ha soffocato lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nel vecchio continente.

Chatbot, generatori di immagini e motori di ricerca alimentati dall’intelligenza artificiale stanno rapidamente proliferando, così come aumentano i moniti da parte di chi queste tecnologie le ha sviluppate sui rischi di uno sviluppo sfrenato della tecnologia. Ma la Commissione europea sta promuovendo un tipo di legislazione che punta a vietare alcune tecnologie di intelligenza artificiale, classificandone molte altre in una categoria “ad alto rischio” che saranno fortemente controllate. L’obiettivo del legislatore europeo è chiudere la partita entro le elezioni europee del 2024.

La AI generativa, quella di ChatGpt, per intenderci, dovrà rispettare tutta una serie di requisiti di trasparenza. La normativa europea prevede l’obbligo di rivelare quali contenuti vengono realizzati con intelligenza artificiale, il modo in cui si intende prevenire la creazione di contenuti illegali, oltre ad imporre che venga fornita la lista dei dati coperti da diritto di autore usati nell’addestramento. Per quanto riguarda la generazione di immagini, invece, audio e video, bisognerà rispettare solo i requisiti minimi come il consenso informato in ottica GDPR. Almeno questo…