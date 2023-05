Perché Pisa è la capitale italiana della robotica

‘Viviamo oggi il nostro domani’, per tre giorni Pisa è diventata la capitale della robotica e della intelligenza artificiale. La Leopolda e gli Arsenali repubblicani si sono trasformati in una sorta di città dei robot, con workshop ed esibizioni dei prototipi più innovativi in ambito biomedico e riabilitativo. Una grande festa popolare e non aperta solo agli addetti ai lavori quindi. La Toscana scommette su Pisa Capitale della Robotica e sui nuovi modelli di sviluppo per i prossimi decenni e fino al 2050. Una regione che intende anticipare le tendenze del futuro, nella robotica, nell’intelligenza artificiale, nell’uso dei big data e nella farmaceutica sostenibile.