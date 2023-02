Polonia, F-35 olandesi scortano aerei militari russi fuori dallo spazio NATO

Ancora tensione ai confini aerei della NATO. Nei pressi dello spazio aereo della Polonia, due caccia F-35 olandesi hanno intercettato una formazione di tre aerei militari russi. Il ministero della Difesa olandese ha confermato in un comunicato diffuso su twitter che i due caccia F-35 sono stati inviati per intercettare la formazione composta da 3 aerei militari russi. I due aerei da combattimento hanno scortato i velivoli russi fuori dallo spazio aereo NATO.

F-35 olandesi, la NATO non sta a guardare

Il comunicato del ministero ha sottolineato che gli F-35 olandesi hanno identificato gli aerei non identificati che si stavano avvicinando all’area di responsabilità polacca della NATO da Kaliningrad. Kaliningrad è la enclave russa sulla costa baltica situata tra Polonia e Lituania. Successivamente, è stato scoperto che si trattava di un Ilyushin IL-20M Coot-A, un aereo da ricognizione russo, scortato da due caccia Sukhoi Su-27 Flanker.

Il ministero della Difesa olandese ha anche dichiarato che otto F-35 olandesi sono attualmente di stanza in Polonia questo mese e il prossimo. La pattuglia olandese ha attivato il Quick Reaction Alert (QRA) per rispondere a eventuali minacce alla sicurezza dello spazio aereo polacco.

La difesa olandese: “Proteggere gli interessi dell’Alleanza”

Aver intercettato gli aerei russi dimostra la capacità delle forze aeree olandesi di identificare, monitorare e scortare eventuali minacce alla sicurezza dello spazio aereo NATO. Il ministero olandese ha ribadito il suo impegno a garantire la sicurezza della NATO e a proteggere gli interessi nazionali e dell’Alleanza.

È evidente che quanto accaduto oggi apre una serie di questioni sulla crescente tensione militare in Europa Orientale e sulla necessità di una maggiore cooperazione tra le forze armate dei paesi europei. La vicinanza dello spazio aereo polacco all’enclave russa di Kaliningrad e la recente attività militare russa nella regione rendono la situazione ancora più delicata.

Investire sulla deterrenza

La NATO svolge un ruolo cruciale in questo senso, coordinando le attività delle forze armate dei paesi membri per garantire la sicurezza comune. Inoltre, è essenziale che le nazioni europee sviluppino e mantengano le loro capacità di difesa, attraverso l’acquisto e l’utilizzo di tecnologie avanzate come gli F-35 e i caccia di ultima generazione. Sarebbe un chiaro messaggio di deterrenza ai potenziali aggressori e un segnale di solidarietà e cooperazione tra i paesi europei.

Oggi a Bruxelles il ministro della Difesa polacco Blaszczak ha annunciato che i carri armati Leopard 2 saranno consegnati all’esercito ucraino a metà marzo. ”I soldati ucraini si stanno addestrando in Polonia” dall’inizio di febbraio ”su come far funzionare questi carri armati”. Il segretario alla Difesa americano Austin, invece, ha detto che sarebbe una “decisione della leadership” polacca la decisione di consegnare Mig-29 a Kiev. Secondo Austin, gli Usa non hanno intenzione di interferire su scelte del genere.