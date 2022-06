PopSondrio e BEI al fianco delle Pmi italiane che vogliono crescere

Le Pmi italiane stanno vivendo un periodo difficile, strette tra le conseguenze della pandemia, la crisi energetica e l’aumento della inflazione. Le nostre piccole e medie imprese hanno bisogno di credito agevolato per poter continuare a investire, fare innovazione e crescere.

Ecco perché la Banca Popolare di Sondrio e il Gruppo Bei hanno stretto un accordo per sostenere con 400 milioni di euro di nuova finanza oltre 2mila Pmi italiane nei prossimi 18 mesi. Il Gruppo Bei comprende la Banca europea degli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti.

L’operazione viene realizzata attraverso lo strumento finanziario della “cartolarizzazione sintentica”, nell’ambito del pacchetto di misure prese dall’Unione Europea nel 2020 per contrastare gli effetti negativi della pandemia. L’obiettivo è appunto quello di sostenere le esigenze di finanziamento delle Pmi facilitando l’accesso a prestiti a tasso agevolato.

“L’intesa rafforza la nostra partnership di lungo corso con il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, creando nuove opportunità a beneficio dell’economia dei territori,” ha commentato Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato di PopSondrio.

“È una collaborazione di cui siamo orgogliosi, a maggior ragione in questa fase particolarmente delicata per il nostro Paese e per l’Europa. Con questa operazione, ribadiamo nei fatti e con le azioni il nostro impegno a fianco delle PMI per la loro crescita, nella consapevolezza che le medie imprese sono motore trainante del ‘sistema Italia’ nonché nostro più importante ambito di azione, essendo noi da sempre una banca vicina all’economia reale”.

Il legame con il territorio è sempre stato il valore fondante della Banca Popolare di Sondrio, insieme alla capacità di ascoltare bisogni ed esigenze delle Comunità, dei cittadini e delle imprese. Ora le qualità di uno dei pezzi più pregiati del nostro sistema bancario s’incrociano con l’impegno della Bei a investire sui territori europei.