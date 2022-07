Rete Valpantena, il patto delle imprese per valorizzare la valle del veronese

Imprese e territorio, un connubio che ha retto l’Italia in anni difficili e che ha valorizzato le identità locali. Fare rete significa promuovere le eccellenze, esaltando sui percorsi turistici ed enogastronomici. Ma vuol dire anche creare occasioni per le strutture ricettive e, ovviamente, tutelare la bellezza del paesaggio italiano.

Il nordest è sempre stato un esempio di questo modello. Non a caso, proprio in questi giorni, sette imprenditori della provincia di Verona hanno fatto nascere Rete Valpantena. Il network ha l’obiettivo di rinsaldare l’offerta agroalimentare e turistica nella regione, investendo su innovazione e competitività.

La Valpantena, anche conosciuta come Valle degli Dei, è una valle alluvionale prealpina. Ne fanno parte sei comuni: Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Novaglie, Sezzano e Bosco Chiesanuova. In totale, vi risiedono circa 19mila abitanti.

Le aziende della Rete Valpantena sono la Agricola Pernigo, Angelini Wines & Estates – Bertani, Costa Arente di Genagricola – Le Tenute del Leone Alat, La Collina dei Ciliegi e Ca’ del Moro Wine Retreat, Ripa della Volta, Ristorante La Cru e Villa Balis Crema. Questo gruppo di imprese, complessivamente, macina buoni numeri, parliamo di un fatturato di oltre 16 milioni di euro.