Rise of the Drones, perché l’Ucraina vuole diventare come Israele

L’Ucraina come Israele? Il governo di Kiev sta pianificando un rafforzamento della sua industria militare per produrre armi più sofisticate. Secondo il ministro della Difesa ucraino Reznikov, il Governo punta ad acquisire nuove società per creare un “esercito di droni” e altre armi simili a quelle dell’arsenale NATO. Sempre secondo Reznikov, i legami militari crescenti tra Kiev e l’Occidente rendono l’Ucraina un partner de facto della NATO.

In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, Reznikov ha spiegato che Kiev punta a replicare un modello di industria della Difesa simile a quello dello Stato di Israele. “Stiamo cercando di diventare come Israele, più indipendenti nei prossimi anni”, ha detto il capo della Difesa ucraina. Grazie a una industria della Difesa più avanzata, con investimenti nella innovazione tecnologica costanti, Israele ha dimostrato al mondo di poter tutelare la propria sovranità nazionale.

“Indipendenti come Israele”

“Penso che la migliore risposta sia in Israele,” ha aggiunto Reznikov, “sviluppare la propria industria nazionale, le proprie forze armate, li ha resi indipendenti”. Negli ultimi mesi, dopo la invasione russa, l’Ucraina ha ricevuto decine di miliardi per rafforzare la propria sicurezza militare dagli Stati Uniti e dai suoi partner globali. “Abbiamo capito che utilizzando i sistemi d’arma sovietici non siamo indipendenti,” ha spiegato Reznikov.

“Meglio avere nuovi sistemi con nuove munizioni e uno standard NATO”. Reuters ha riportato ulteriori dettagli sui piani di Kiev per la sua industria militare. Secondo Reznikov, l’Ucraina ha bisogno di sviluppare droni con capacità di disturbo, veicoli senza pilota per aria, terra e mare. I piani di Kiev vanno nella direzione di rafforzare il Paese rispetto all’aggressione russa, che continua dal febbraio scorso.

L’Ucraina è de facto della NATO

Negli ultimi mesi, il Cremlino ha dimostrato la sua capacità di aggirare le difese aeree dell’Ucraina e ha gravemente danneggiato la rete elettrica ucraina. Così, Kiev ha approvato un budget per il 2023 di 38 miliardi di dollari in deficit. Non è chiaro quale sarà la risposta del Cremlino alla decisione di Kiev di produrre armi in stile NATO. Un potenziale ingresso di Kiev nella NATO è una delle giustificazioni offerte da Mosca sulla invasione della Ucraina.

Il ministro Reznikov è convinto che il processo di avvicinamento ucraino alla NATO continuerà. “Non importa quando diventeremo membri de jure dell’alleanza NATO. Siamo già diventati un partner de facto della NATO”, ha detto Reznikov. “Ecco perché dobbiamo sviluppare insieme la nostra industria militare”.