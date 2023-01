Roma e Kiev unite nella Ricostruzione sostenibile della Ucraina

Ucraina e Italia progettano una nuova partnership energetica bilaterale. L’obiettivo è implementare tecnologie e progetti moderni ad alta efficienza energetica, privi di emissioni di carbonio. Il tutto nel corso della ricostruzione postbellica dell’Ucraina. Il ministro dell’Energia ucraino Galushchenko e il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ne hanno discusso in un incontro online.

“Sono particolarmente grato per l’ultima decisione del governo italiano di stanziare 10 milioni di euro per l’assistenza all’Ucraina”, ha detto Galushchenko. “Si tratta di un contributo significativo al sostegno del nostro Paese in questi tempi difficili. La Russia non interrompe le sue azioni barbare e continua a bombardare le infrastrutture energetiche civili dell’Ucraina da più di tre mesi”. Il ministro ha quindi ringraziato l’Italia per l’assistenza fornita a Kiev.

Pichetto Fratin ha espresso pieno sostegno e solidarietà al popolo ucraino.. Ha assicurato che l’Italia continuerà a sostenere Kiev, compresa la ripresa dell’Ucraina e la ricostruzione postbellica. In particolare, l’Italia è pronta a collaborare su progetti legati alla decarbonizzazione, allo sviluppo sostenibile e all’efficienza energetica.

Durante l’incontro, i ministri hanno anche discusso della firma di un memorandum per rafforzare la cooperazione tra i due ministeri. Nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e nell’attuazione di progetti di sviluppo sostenibile.