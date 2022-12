Santa Yellen! “Inflazione più bassa nel 2023”

“Credo che entro la fine del prossimo anno vedremo un’inflazione molto più bassa se non ci sarà uno choc imprevisto”. Lo ha detto alla Cbs Janet Yellen, la segretaria al Tesoro Usa. Secondo Yellen, “c’è un rischio di recessione” ma “certamente non è qualcosa di così necessario per abbassare l’inflazione”.

Nella lunga intervista a CBS, Yellen ha discusso dello stato dell’economia Usa, del rischio di recessione, delle ricadute economiche della guerra in Ucraina. “La crescita economica sta rallentando in modo sostanziale. E le aziende se ne stanno accorgendo”.

Ancora: “Dopo la pandemia abbiamo avuto una ripresa molto rapida. La crescita economica è stata molto alta e c’è stato un aumento delle assunzioni. Abbiamo riportato le persone al lavoro e colmato quel gap. Abbiamo un mercato del lavoro sano”.

“Per ridurre l’inflazione e poiché quasi tutti coloro che vogliono un lavoro hanno un lavoro, la crescita deve rallentare”, ha affermato Yellen. “Siamo al di sopra della piena occupazione. E quindi non è necessario che l’economia cresca così rapidamente come è cresciuta per riportare le persone al lavoro”.