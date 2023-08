Sempre più italiani in vacanza grazie al welfare aziendale

Sei un imprenditore e usi nella tua azienda programmi di welfare aziendale? Pensa a nuove idee legate al turismo per i tuoi dipendenti. Secondo Confesercenti, circa 4 milioni di italiani sono partiti o stanno partendo per le vacanze estive, con una novità interessante: il viaggio può essere finanziato grazie a pacchetti turistici ad hoc resi possibili da iniziative di welfare aziendale. A metà tra sfida economica e vantaggi innovativi, i pacchetti finanziati dalle aziende potrebbero influenzare sempre di più le scelte di viaggio di un numero crescente di dipendenti.

Come sappiamo il welfare aziendale è una strategia utilizzata da un numero crescente di imprese per migliorare il benessere dei propri dipendenti attraverso benefit aggiuntivi. Tantosvago spiega che circa 65.000 viaggiatori quest’anno prenderanno il volo grazie alle offerte tarate sul welfare aziendale, con un raddoppio degli acquisti di pacchetti rispetto al 2022. I pacchetti possono comprendere tante esperienze personalizzate di viaggio, vacanze anche brevi di qualche giorno, sempre flessibili ed anche la possibilità di avere una copertura assicurativa, per garantire ai viaggiatori una tutela contro gli imprevisti che potrebbero sconvolgere i loro piani.

La top 10 delle destinazioni sempre secondo Tantosvago comprende Parigi, Roma, Riccione, Barcellona, Londra, Napoli, Isola d’Elba, Lisbona, Ischia e Santorini . L’evoluzione del welfare aziendale dai tradizionali benefici finanziari a esperienze come i viaggi mostra un approccio strategico per migliorare il benessere dei dipendenti. L’estate del 2023 non sarà solo una stagione di esplorazione e relax, ma anche la testimonianza di pratiche aziendali innovative.