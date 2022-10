Senato, La Russa cita il Papa: “Lavoro sia degno e ben remunerato”

Nel suo discorso in Senato, il neoeletto presidente Ignazio La Russa ha reso omaggio all'”alta guida spirituale e morale” di Papa Francesco.

La Russa ha citato le parole del Papa sul lavoro: “Per contrastare, battere la povertà, il lavoro degno e ben remunerato sia la risposta necessaria”.

Durante l’evento “Economy of Francesco”, il Papa aveva detto: “Non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Il lavoro è la sfida del nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano. A volte si può sopravvivere senza lavoro, ma non si vive bene. Perciò, mentre create beni e servizi, non dimenticatevi di creare lavoro, buon lavoro, lavoro per tutti”.

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 sì. Per lui hanno votato i senatori di Fratelli d’Italia, della Lega e i Moderati. Non i forzisti, che scelgono di non votare spaccando la maggioranza. Mentre si apre la bagarre nella opposizione sui voti arrivati al nuovo presidente del Senato.

La Russa, dopo il battibecco con Berlusconi in Aula, e subito dopo essere stato eletto, ringrazia tutti, anche quelli che lo hanno votato “fuori della maggioranza”. Cita il Papa, Sandro Pertini, il Commissario Calabresi, Pinuccio Tatarella, i soldati impegnati in Afghanistan e Liliana Segre.

Alla Segre, nel momento di passaggio delle consegne, La Russa porta un mazzo di rose bianche e le stringe la mano sorridente.

La Russa è stato accolto successivamente al Quirinale dal Presidente Mattarella. “Congratulazioni e auguri di buon lavoro,” dice il Capo dello Stato al nuovo inquilino del Senato. Dopo la stretta di mano, La Russa ha accolto il saluto di Mattarella affermando, “Detto da te vale quattro volte”.