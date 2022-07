Sindaci che decidono e imprenditori che investono: il rilancio di Acqua e Terme di Fiuggi

La privatizzazione di Acqua e Terme di Fiuggi è un momento importante per la vita economica del comune ciociaro e per la valorizzazione di uno storico brand italiano. Il sindaco Baccarini e la sua giunta hanno dapprima riportato i bilanci di Acqua e Terme di Fiuggi in utile. Poi hanno indetto la gara per la privatizzazione e nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione ufficiale. A rilanciare il marchio Fiuggi saranno quattro imprenditori di peso nazionale: Nicola Benedetto, Francesco Borgomeo, Maurizio Stirpe e Gianfranco Battisti.

La cordata, d’intesa con il comune, è pronta a investire sul rilancio delle terme e sullo stabilimento di imbottigliamento della celebre “acqua della salute”, con una storia secolare, citata da Plinio il Vecchio e apprezzata dai Papi e da Michelangelo. Ma l’obiettivo è anche rilanciare il polo turistico e sportivo. Centro benessere, strutture ricettive, golf e calcio. Vale la pena ricordare che la Fonte Bonifacio VIII e la Fonte Anticolana rendono Fiuggi uno dei complessi termali più antichi del nostro Paese.

Preso nel suo insieme il piano per Fiuggi appare un progetto ambizioso di riqualificazione turistica, industriale e commerciale del territorio laziale. Dunque acqua, terme, wellness, economia sportiva. Le premesse per creare valore, ricchezza, occupazione nella alta Ciociaria ci sono tutte. Ed è un modello da replicare. Amministratori locali che sanno mettere mano ai bilanci, che non hanno paura di decidere e di scegliere, diventando attrattivi agli occhi degli investitori.

I cinque milioni e mezzo di euro che arriveranno a Fiuggi non sono pochi per un piccolo comune. Nella collaborazione tra imprese ed enti locali si ricostruisce il tessuto economico e sociale del nostro Paese, creando un legame forte con le comunità e l’identità locale. Sono operazioni come questa di Fiuggi la migliore risposta all’incertezza economica del periodo storico che stiamo attraversando.