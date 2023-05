Skynet, l’Intelligenza artificiale e la paura dell’estinzione umana

L’intelligenza artificiale può condurre l’umanità verso l’estinzione. Un gruppo di esperti e capitani d’impresa, compreso Sam Altman, tra i creatori di ChatGpt, lanciano l’allarme. La AI potrebbe essere un rischio globale “come pandemie o guerre nucleari”. Il Center for AI Safety, una organizzazione non-profit statunitense, però non offre dettagli su questa minaccia mortale. Il timore è legato alla cosiddetta Artificial General Intelligence (AGI), l’idea che ad un certo punto del loro sviluppo le macchine saranno in grado di autogenerarsi e svilupparsi in modo autonomo. L’uomo perderebbe il controllo sulle macchine con conseguenze disastrose per la nostra specie. Decine di accademici e specialisti anche di grandi compagnie come Google e Microsoft hanno sottoscritto la lettera pubblicata dalla non profit americana. Due mesi dopo la richiesta di Elon Musk e altri di ‘congelare’ lo sviluppo di queste tecnologie finché non avremo alzato tutti i necessari paletti di sicurezza.