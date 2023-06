Sostenibilità, il 60% delle aziende italiane ha iniziato transizione

L’Esg Outlook di Crif conferma che sono poche , solo l’8%, le imprese italiane che non hanno ancora avviato un percorso di transizione sostenibile e hanno compiuto pochi adeguamenti ai criteri Esg. Quasi il 60% delle PMI italiane invece ha avviato i primi passi della transizione, con un livello medio-basso di adeguamento ai criteri Esg. Oltre il 30% si trova infine in uno stadio avanzato.

L’Esg Outlook di Crif fotografa lo stato dell’arte sulle tematiche Environmental, Social e Governance in Italia. Com’era prevedibile, avere a disposizione risorse economiche da investire nella transizione verde è importante: le aziende con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro sono quelle più avanti nel percorso di transizione verso un’economia più sostenibile e nell’adeguatezza Esg (39% rispetto al 33% delle imprese con fatturato inferiore).

Diventa quindi ancora più comprensibile il sondaggio della Sda Bocconi School of Management in collaborazione con Generali che avevamo segnalato nei giorni scorsi, dove le piccole e medie aziende chiedono “ai policymaker incentivi fiscali, fondi Ue e iniziative di formazione per rendere le proprie attività più sostenibili”. Pesano, come spiega Confindustria, il rialzo dei tassi, i debiti accumulati durante la pandemia, il caro-energia.

L’Italia in ogni caso non è un’eccezione in Europa. La media Ue delle pmi che non hanno ancora adottato piani di sostenibilità è scesa di 6 punti percentuali e si attesta al 37%.