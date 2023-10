“La trasformazione sostenibile cambia la cultura aziendale ma saranno i valori fondamentali del fare impresa a rendere questa transizione economicamente possibile”. Lo dice Gaetano Quagliariello nel corso di Futura Expo a Brescia, presentando la nuova ricerca sulla sostenibilità pubblicata dalla Fondazione Magna Carta. “Occorre valutare attentamente come raggiungere gli obiettivi sostenibili perché troppa burocrazia rischia di alterare il campo da gioco del mercato, imponendo oneri eccessivi alle Pmi e minacciandone la competitività. Le nostre proposte vanno nella direzione di ridurre i costi per le aziende che vogliono adempiere agli obblighi del reporting di sostenibilità, incentivando le ‘fully sustainable start up’ e le imprese impegnate nella riconversione produttiva. Lo Stato non può tirarsi fuori da una trasformazione epocale”, conclude Quagliariello che ringrazia gli sponsor della ricerca, Salcef Group, T.P.E. e DCS Costruzioni. Sono intervenuti Edoardo Garrone, Presidente del Gruppo ERG, Emanuele Canegrati, Responsabile Servizio Controllo e Rendicontazione PNRR presso la PCM, Raffaele Perna, Coordinatore del Comitato Scientifico FMC, e il giornalista Giancarlo Loquenzi.