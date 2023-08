Sostenibilità, per Europa è l’ora della normativa EPR

Le aziende riconoscono sempre di più l’importanza strategica di incorporare le policy ambientali e sociali nella loro visione per la sostenibilità. E una consapevolezza crescente, scrive il Sole 24 Ore, che sta plasmando la competitività imprenditoriale in tutti i settori. La questione è però quante aziende saranno in grado di fare i conti con regolamenti stringenti, come la normativa europea Epr, Extended Producer Responsibility, sulla responsabilità dei produttori rispetto al ciclo di vita e smaltimento delle loro merci. Ne va della inclusione o esclusione di una azienda dal nuovo mercato sostenibile.

Va anche detto che aumenta la consapevolezza dei consumatori: il rapporto tra sostenibilità economica e ambientale/sociale è di reciproco sostegno. La sostenibilità gioca un ruolo centrale nel promuovere la fiducia del cliente, in particolare tra i consumatori più giovani. Una indagine condotta da Deloitte ha evidenziato che i consumatori della Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) sono molto più propensi a scegliere prodotti sostenibili rispetto alle generazioni precedenti, si legge nell’articolo del Sole. Gli studi rivelano che una percentuale significativa di consumatori dà priorità ai prodotti sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, sottolineando l’importanza crescente della sostenibilità nelle decisioni aziendali.