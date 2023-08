Sottosopra, Trump arrestato vince il primo dibattito Repubblicano

Donald Trump si consegna alle telecamere nel carcere di Atlanta, dove viene arrestato con tanto di rilascio delle impronte digitali per i fatti del 2020 (l’accusa di aver cercato di rovesciare l’esito del voto in Georgia). Meglio abituarsi al “Sottosopra” del nuovo ciclo elettorale Usa. Il favorito tra i repubblicani in corsa per la Casa Bianca accumula consensi come primo presidente della storia americana immortalato con foto segnaletica.

Trump versa 200mila dollari di cauzione per evitare di finire in cella, accettando anche di non minacciare o parlare con i testimoni del processo. Il Don si prepara a sborsare non è chiaro quanti dollari visto il numero di incriminazioni da cui deve difendersi. Per Trump però l’arresto è il modo migliore di lanciare la sua corsa alla rielezione, presentandosi ancora una volta come un martire perseguitato dalla giustizia politicizzata, con tanto di merchandising pronto all’uso.

Intanto al Congresso i Repubblicani fanno quadrato, avviando una indagine sul pubblico ministero Willis e andando in pressing affinché il processo venga spostato su base federale dove Trump spera nella immunità. L’arresto di Trump arriva dopo il primo dibattito presidenziale repubblicano in tv, boicottato dal tycoon che ha preferito rilasciare una intervista al fido Tucker Carlson su X, la piattaforma di Musk.

Qui Trump ha potuto ribadire la sua idea sulle “elezioni truccate” dal “corrotto” Joe Biden, ignorando i suoi sfidanti alle Primarie. Del resto quasi nessuno dei candidati dell’Elefantino sembra avere qualcosa da ridire. Insomma Trump vince il primo confronto televisivo in casa repubblicana senza neppure parteciparvi. Musk dal canto suo ha retwittato Trump e la sua foto segnaletica.

Sempre per la serie il Sottosopra, Biden non decolla nei sondaggi: il 54% degli americani non approva il suo operato, nonostante l’inflazione stia scendendo (al 3% meno della metà di quella dell’UE), la disoccupazione sia 3,5% e i timori di una recessione si stanno allontanando.