TikTok. E se la prossima Cambridge Analytica fosse pilotata dalla Cina?

Il governo cinese è sempre più nel mirino di chi lo accusa di controllare la popolazione. In particolare, TikTok è sotto sorveglianza. Il motivo? I suoi 1,5 miliardi di utenti, la maggior parte dei quali sono adolescenti o giovani adulti, e il suo successo nei Paesi Europei e negli Stati Uniti, in cui ha circa 160 milioni di iscritti.

La risposta balbettante dell’Occidente ai rischi di TikTok

Durante la presidenza Trump, il Comitato per gli investimenti stranieri del governo degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su TikTok. Il sospetto era che potesse rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale a causa della possibilità di accesso della Cina ai dati dei profili americani. Con la presidenza di Biden, l’approccio del governo degli Stati Uniti verso TikTok è diventato meno rigido. Eppure, grandi aziende come Oracle e Walmart avevano dato la propria disponibilità a prendere il controllo del server dove si stoccano miliardi di dati dei profili americani.

Un’inchiesta di BuzzFeed ha poi rivelato che gli ingegneri cinesi hanno avuto accesso ai dati personali dei cittadini statunitensi tra settembre 2021 e gennaio 2022. “Dalla Cina vedono tutto”, ha dichiarato uno dei dirigenti del dipartimento Trust and Safety di TikTok. Il problema è l’inscindibilità delle imprese cinesi con il governo di Xi-Jinping, insieme alla diffusione della tecnologia 5G.

Ciò ha portato quasi una ventina di stati degli USA, principalmente di orientamento repubblicano, a vietare ai propri dipendenti pubblici di scaricare TikTok sul proprio telefono. Anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica italiana ha espresso preoccupazione per l’utilizzo del social cinese da parte dei dipendenti pubblici. Si teme il rischio di una nuova Cambridge Analytica per influenzare le elezioni. Tuttavia, almeno per ora, l’Unione Europea ha deciso di non vietare l’uso di TikTok. Per ora si limita a vigilare e di incoraggiare le aziende tecnologiche europee a sviluppare alternative alla piattaforma cinese. Senza grande successo a dire il vero.