Transizione ecologica, le imprese la vogliono ma resta l’ostacolo burocrazia

La transizione ecologica è una sfida ma anche un’opportunità. Le imprese italiane stanno affrontando questo processo con la consapevolezza delle immense potenzialità della trasformazione dei processi di business in chiave green. Il principale ostacolo però, per il 50% delle imprese italiane, resta la burocrazia. Alta la soglia di attenzione e interesse delle aziende made in Italy per i temi e le opportunità della transizione ecologica: il 45% presta un livello elevato di attenzione e un altro 41% un livello buono, solo un 14% ammette di non essere per niente attento.

Fiducia nelle potenzialità competitive del nostro sistema produttivo per tante imprese: il 76% è infatti addirittura convinto che l’Italia dovrebbe essere fra i promotori della transizione ecologica perché questa scelta metterebbe il Paese all’interno del gruppo avanzato delle economie mondiali.

I dati sono stati rilevati e diffusi attraverso l’indagine “Le imprese italiane e la transizione ecologica”, realizzata su 1000 imprese intervistate dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da EY. Il report restituisce la fotografia di un sistema imprenditoriale motivato a intraprendere la strada della transizione green. Una scelta che, per il 62% degli intervistati, è imprescindibile proprio a causa del periodo storico che stiamo vivendo, tra rincari dei prezzi dell’energia e difficoltà economiche.