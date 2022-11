Un forte taglio del cuneo fiscale dopo fringe benefit e welfare aziendale

Fringe benefit, welfare aziendale e un taglio più forte del cuneo fiscale. Il Governo dà fiato alle aziende italiane che potranno concedere bonus esentasse ai dipendenti. Nel Dl Aiuti Qater, il premio ai lavoratori potrà arrivare fino a tremila euro, era di circa 600 fino a questo momento. Il bonus, da erogare entro la fine del 2022, servirà ad affrontare i danni della inflazione, abbattendo i costi in bolletta per quanto possibile.

L’indennità fino a 3mila euro è una novità assoluta, era prevista ma tassata anche se in modo minimo. Viene previsto inoltre che il lavoratore possa convertire il bonus in prestazioni di welfare aziendale. L’azienda può comunque decidere di convertire il bonus in welfare premiale puro. Il bonus da 200 euro per dipendenti e pensionati con un reddito sotto i 35 mila euro rientra invece nel pacchetto da 62,8 miliardi di euro stanziato tra giugno 2021 e settembre 2022.

L’intervento sui fringe benefit e il rafforzamento del welfare aziendale sono misure che danno più margine di manovra alle imprese. Ma queste misure rischiano comunque di scontrarsi con la mancanza di liquidità di una parte del mondo imprenditoriale. Il presidente del Consiglio Meloni la ha definita “una sorta di tredicesima detassata” per aiutare i lavoratori a pagare le bollette.

L’approccio del Governo nei primi passi di politica economica e verso la manovra va nelle direzione giusta. Quello che serve come intervento strutturale è però agire con forza sul cuneo fiscale e il costo del lavoro. Il taglio del 2% previsto dall’esecutivo dovrebbe essere più incisivo. Si può fare realizzando una vera spending review. L’obiettivo, dunque, dovrebbe essere drenare risorse dalla spesa pubblica inefficiente verso i ceti produttivi, aziende e lavoro, nel nostro Paese.Fringe