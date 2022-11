Un Navigator per i Navigator?

I Navigator manifestano chiedendo una soluzione strutturale e il “riconoscimento dell’esperienza professionale” dopo che il Ministero del Lavoro non ne ha riconfermato la nomina. “Assunti per merito…cacciati per politica”, protestano prima dell’incontro con il capo di gabinetto della ministra Calderone.

Si protesta perché i centri per l’impiego sono sotto organico, perché senza di loro le politiche attive che qualsiasi governo deve portare avanti non funzionerebbero. Insomma, anche oggi il tema quando si parla di lavoro non sono le imprese, il mondo produttivo, come creare occupazione. Bensì come tovare lavoro ai Navigator che dovevano trovare lavoro a chi non ce l’ha.

“Sembra una barzelletta ma è la realtà: un fallimento a spese di imprese e famiglie perché alla fine paghiamo sempre noi con le nostre tasse”, dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando a Bari. “Noi abbiamo un Paese dove si pagano meno tasse sulle rendite finanziarie rispetto a quelle che paga chi crea lavoro. E invece la migliore distribuzione della ricchezza è creare posti di lavoro e noi chiediamo solo questo: fateci lavorare e fateci creare posti di lavoro”.