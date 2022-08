Webuild, l’Italia che produce non si ferma mai

L’Italia che produce non si ferma mai, nemmeno ad agosto. Webuild ha comunicato, infatti, che al momento è impegnata in ben ventisette progetti infrastrutturali in tutto lo stivale.

In una nota, il gruppo spiega che i cantieri aperti in tutta Italia si sviluppano grazie alla partnership con una filiera di 8.000 imprese. “Sulla scia di Modello Genova, contribuiranno a dare un volto nuovo al Paese, dal Brennero alla Sicilia, e a renderlo più connesso, veloce e sostenibile”.

L’Italia che produce non crea solo cantieri, crea lavoro e migliora la vita delle persone. I progetti di Webuild valgono oggi ben 16mila occupati, diretti e di terzi. La dislocazione geografica è leggermente a favore del nord, circa 9mila sono al Nord e circa 7mila al Centro e in Sud Italia (isole incluse).