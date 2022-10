WSJ: l’economia Usa in recessione entro un anno

L’economia degli Stati Uniti è destinata ad entrare in recessione entro un anno. Sulla scia delle politiche messe in campo dalla FED per contrastare l’inflazione. Lo dice un sondaggio svolto dal Wall Street Journal tra diversi economisti.

Gli intervistati stimano intorno al 63 per cento la probabilità di una recessione nei prossimi mesi. A luglio, la stessa probabilità era al 49 per cento. Aumenta quindi il pessimismo degli esperti sulle prospettive economiche degli Usa nel 2023.

La contrazione del Pil americano viene stimata nello 0,2 per cento sul primo trimetre del 2023 e dello 0,1 per cento nel secondo trimestre.

Nei giorni scorsi il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, aveva messo in guardia dal rischio della recessione negli Stati Uniti.

In una intervista alla Cnbc, Dimon ha avvertito che un mix “molto, molto serio” di venti contrari ai mercati probabilmente farà cadere in recessione sia gli Stati Uniti.

Sempre secondo Dimon, l’economia statunitense “in realtà sta ancora andando bene”. Al momento. La situazione per i consumatori è migliore rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008.

“Ma quando si parla di economia non si può non considerare gli eventi futuri e quello che si sta per verificare è un evento molto serio”.

Gli esperti del WSJ si aspettano anche una caduta nella occupazione. Con una media di 34 mila interruzioni dei rapporti di lavoro in media ogni mese nel primo trimestre del prossimo anno. 38 mila nel secondo trimestre.

Il 58,9 per cento degli economisti ritiene che i rialzi dei tassi d’interesse da parte della Fed siano eccessivi e causino un rallentamento non necessario dell’economia.