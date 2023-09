Zes unica, Cdm avanti per lo sviluppo del Sud

Il Cdm conferma la istituzione dal primo gennaio 2024 della nuova zona economica speciale per il mezzogiorno, Zes unica, composta da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. La Zes unica sostituirà le otto zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno. Verrà introdotto un nuovo sistema di governance con una cabina di regia presso la pcm con funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio.

Vengono ridefiniti gli adempimenti procedurali e istituita una struttura di missione presso la presidenza del consiglio e alle dirette dipendenze del ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione, per fornire supporto all’autorità politica delegata in materia. Tra i compiti della struttura anche la prevenzione del crimine organizzato.

Si pensa ad altre funzioni come l’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive. E il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla carta degli aiuti a finalità, regionale 2022-2027 per “l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive”.