Artemis 1 verso la Luna, l’Occidente torna a sfidare lo Spazio

Il lancio è riuscito. La missione spaziale Artemis 1 è partita verso la luna. Il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral. Artemis ha aperto i pannelli solari della capsula Orion, costruita dalla Lockheed Martin per la Nasa e il cui modulo di servizio Esm (European Service Module) è stato realizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

I pannelli solari caricheranno l’energia di cui la capsula avrà bisogno per il viaggio fino all’orbita lunare. I pannelli sono stati costruiti in Italia, come molta della tecnologia a bordo della capsula Orion, grazie dalla collaborazione fra l’Agenzia Spaziale (Asi) e l’industria italiana. “E’ una grandissima emozione credo per tutti qui”, ha detto dagli Usa l’astronauta Luca Parmitano.

“E’ un emozione per tantissime persone, a ‘bordo’ c’è tanta umanità che volerà oggi con Artemis, ci sono tutti i sogni, tutto il lavoro e tutta la vita delle tante persone che hanno lavorato al progetto ed è per questo che adesso, qui, siamo tutti emozionati”.

Il 20 luglio del 1969, ci fu lo storico primo passo dell’uomo sulla Luna. L’America e l’Occidente vinsero la battaglia dello Spazio. Oggi tocca ad Artemis 1. Non sottovalutiamo questa missione. Ci ricorda i valori e le qualità fondamentali dell’Occidente.

Coraggio, voglia di sfidare i limiti, investimenti e innovazione tecnologica.