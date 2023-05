Baruchello e Prusalowicz, sette fumetti per chi accompagna i bambini nel loro percorso di crescita

Il libro di Federica Baruchello “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il pensare. Come aiutare i bambini a trasformare il non saprei in come potrei” (Themis 2023), con le illustrazioni di Jan Aleksander Prusalowicz, fornisce strumenti utili agli adulti per accompagnare il bambino lungo il suo percorso di crescita in cui la paura rischia di dominare pensieri e comportamenti.

Le metafore usate, originali ed appropriate, toccano temi quali la paura, la separazione dei genitori, il bullismo, la morte nonché la gestione della rabbia. L’alchimia tra immagini e testo, attraverso la realizzazione di specifici fumetti, offre una modalità intuitiva ed efficace per permettere ai bambini di aumentare il senso di adeguatezza nell’affrontare gli eventi che temono e pertanto evitano.

I protagonisti dei fumetti disegnati sono la coppia di falsi amici “Sorella Paura ed Evitamento” che portano il bambino a rinunciare. Viceversa, i veri amici “Fratello Coraggio e Sfida” sono sempre pronti con la voglia di sperimentare, a spronare il bambino per superare gli ostacoli che altrimenti potrebbe percepire difficili ed insormontabili; questo passaggio può essere ridefinito dal bambino o dalla bambina attraverso l’ausilio di un fumetto vuoto, contenuto nel libro.

Una lettura piacevole che, grazie all’articolazione grammaticale semplice e diretta, rimane fluida e di facile comprensione.