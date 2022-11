Bonus TV, niente stop al finanziamento

Altri 100 milioni di euro per il Bonus Tv. Altri 100 milioni di tasse dei contribuenti destinati all’ennesimo bonus. Il governo Meloni, infatti, confermerà la decisione di finanziare il sussidio utile per l’acquisto di tv e decoder compatibili col nuovo digitale terrestre DVB-T2 che sarà attivo a livello nazionale a partire dall’anno venturo.

Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Palazzo Chigi c’è quindi continuità con gli esecutivi precedenti. Lo stanziamento precedente ammontava a 315 milioni di euro e si è esaurito di recente.

Sono due i tipi di Bonus Tv che lo Stato eroga. Il primo riguarda la rottamazione di un vecchio televisore. I fruitori possono godere di uno sconto del 20% sull’acquisto di una nuova TV per un massimo di 100 euro. Il secondo, invece, è dedicato alle famiglie con ISEE massimo di 20mila Euro: 30 euro per acquistare di un decoder DVB-T2. Rispetto al passato, tuttavia, ci sono due novità in questo ambito. Dovrebbero venire meno anche i requisiti ISEE e il contributo dovrebbe salire a 50 Euro per i decoder Tivùsat.