C’è anche il sindaco dell’Aquila tra i donatori della ricerca di Magna Carta sulla natalità

“Sono orgoglioso della mia donazione a Magna Carta per finanziare la ricerca sulle cause della denatalità in Italia,” a dirlo a l’Occidentale è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, parlando della raccolta fondi lanciata dalla fondazione presieduta da Gaetano Quagliariello nell’ambito della ricerca ‘Per una primavera demografica’. “Sono tanti i fattori da considerare quando affrontiamo un problema strutturale come il calo delle nascite in Italia,” spiega Biondi, “e vanno incoraggiate iniziative come quella di Magna Carta che ormai da anni conduce un fondamentale lavoro di ricerca per approfondire le ricadute del calo demografico anche sulle aree interne dell’intera dorsale appenninica, dove il rischio dell’abbandono diventa quello dello spopolamento e della desertificazione sociale. In questo senso, continueremo a mettere in atto con maggiore forza tutte le azioni necessarie a invertire il trend demografico negativo nelle aree più fragili del nostro Paese”.