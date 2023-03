ChatGPT, chi guadagna di più lavorerà meno e meglio

L’Intelligenza Artificiale potrebbe avere un impatto su circa l’80% della forza lavoro americana, secondo una ricerca di cui dà notizia il New York Post. Il paper è frutto degli studi dei ricercatori di OpenAI e della Università della Pennsylvania. Lo studio analizza numerosi comparti del mercato del lavoro, dopo la rapidissima ascesa di ChatGPT, la chatbot intelligente rilasciata lo scorso novembre.

Per Bill Gates, ChatGPT presto avrà la stessa importanza dei Pc, di internet e della telefonia cellulare. Secondo i ricercatori, almeno il 10% delle attività dell’80% della forza lavoro Usa cambierà con l’utilizzo delle tecnologie di Intelligenza artificiale. Un discorso che vale sia per la distruzione di posti di lavoro umani, sia per l’incremento della loro qualità. Le professioni con salari più alti saranno le più esposte a ChatGPT.

Ma, appunto, gli effetti della AI non saranno per forza negativi. I ricercatori stimano che utilizzando sistemi come ChatGPT i tempi per portare a termine determinati tipi di mansioni si ridurranno di almeno la metà. I matematici, gli interpreti, i venditori, le segreterie degli studi legali, gli scrittori e gli autori saranno le professioni più esposte al cambiamento.