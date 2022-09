Cingolani rilancia il fotovoltaico, il governo non molla la presa sull’energia

Il governo Draghi è dimissionario, ma non diminuisce l’impegno per migliora la vita degli italiani e combattere la crisi energetica, quindi il caro bollette. Grazie all’operato ministro Cingolani sarà più facile installare pannelli fotovoltaici.

C’è infatti un nuovo modello unico utile per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati negli edifici. In questo modo sarà possibile accedere a una procedura online semplificata, nota per aver razionalizzato lo scambio di informazioni tra Comuni, gestori di rete e Gse. La misura era già prevista nel Decreto Energia della scorsa primavera.

Questo modello unico si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW. In sintesi, quindi, questa procedura sostituisce tutte le autorizzazioni essenziali per l’installazione dei pannelli, ma limitatamente ai lavori in edilizia libera. Il decreto attuativo del ministro della Transizione Ecologica, infatti, esclude esplicitamente gli impianti installati su immobili vincolati.