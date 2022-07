Confindustria risponde sì a Draghi, Bonomi: “Serve Patto per l’Italia”

Dopo i sindacati, oggi è stata la volta delle imprese. Il premier, Mario Draghi, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, accompagnato dalla Dg Francesca Mariotti, si sono incontrati a Palazzo Chigi. Oltre un’ora la durata del confronto. Sul tavolo le misure che l’esecutivo ha annunciato per fronteggiare la crescente inflazione e il caro energia – che confluiranno in un decreto a fine mese – e l’orizzonte della prossima legge di bilancio.

Commentando l’incontro del premier con i sindacati, avvenuto ieri a Palazzo Chigi, Bonomi si era detto pronto a rispondere positivamente all’appello del Presidente Draghi sulla competitività delle imprese.

Parlando alla sua prima assemblea pubblica da numero uno di viale dell’Astronomia, Bonomi, già nel 2020, aveva richiamato alla necessità di “un nuovo grande patto per l’Italia” per puntare ad una nuova produttività.

“Apprezziamo molto l’impostazione illustrata dal presidente del Consiglio sulla necessità di un grande patto sociale che unisca insieme la complessa transizione di essenziali filiere industriali, come richiediamo da molto tempo, e la necessità di preservare il potere d’acquisto dei lavoratori”, ha spiegato Bonomi.



“I pesanti sovraccosti a carico oggi della manifattura e la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori, come ha detto il presidente Draghi, concorrono ad abbattere la crescita dell’Italia e vanno affrontati insieme. Proprio per questo – ha evidenziato il leader degli industriali – abbiamo chiesto da due anni un ‘patto per l’Italia’ costruito sulla base di misure strutturali, di carattere fiscale, contributivo, industriale e del lavoro, e coopereremo con il massimo dello spirito costruttivo”.