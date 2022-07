Staino (Assovalori): “Eliminare i costi delle commissioni sui pagamenti con il POS”

Antonio Staino, presidente di Assovalori, è perentorio: “Ritengo giusta la proposta che arriva dal mondo del commercio di eliminare i costi sulle commissioni bancarie per i pagamenti effettuati con carte e bancomat (POS). Assovalori è l’associazione che riunisce le aziende del trasporto valori in Italia.

“Nel nostro Paese – continua Staino – le commissioni bancarie sulle transazioni con POS sono tra le più alte al mondo e finiscono per erodere la marginalità degli esercenti, a differenza dei pagamenti con denaro contante che non hanno costi aggiuntivi”.

Secondo Staino, la nuova normativa presenta delle problematiche. “Le nuove sanzioni entrate in vigore il primo luglio contro i commercianti inadempienti all’obbligo del POS aggiungono altri balzelli sulle spalle di chi ogni giorno lavora nel nostro Paese”. La lista dei contro sarebbe lunga: “costi delle commissioni bancarie per i pagamenti con carte, costi dei dispositivi, degli abbonamenti, della connessione Internet necessaria al funzionamento dei POS”. Le multe ai commercianti che non si adeguano, inoltre, secondo Staino si inseriscono nel filone della visione punitiva e vessatoria del rapporto tra lo Stato e le categorie produttive. “Chiedere l’eliminazione delle commissioni bancarie sui pagamenti con carte è una proposta di buonsenso,” conclude il presidente di Assovalori.

“In altri Paesi europei come la Spagna l’obbligo dei pagamenti con Pos è stato eliminato per tutelare la libertà dei consumatori di scegliere il tipo di pagamento che preferiscono. Come Assovalori ci aspettiamo che l’atteggiamento del legislatore verso i diversi strumenti di pagamento cambi radicalmente”. Staino conclude elencando un elenco di priorità: “libertà di scelta tra contante, carte e bancomat, via i costi delle commissioni bancarie sulle transazioni con Pos, rialzare il tetto all’uso del denaro contante e non cadere nuovamente in tentazioni come quella del cashback”.