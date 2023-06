Di cosa parliamo quando parliamo di sostenibilità

Il 39 per cento degli italiani dice di conoscere la parola sostenibilità, secondo una ricerca di Ipsos sulle ultime encicliche. Erano il 7 per cento nel 2011. In passato sostenibilità era un termine legato prevalentemente all’ambiente, che oggi si concentra ad esempio verso questioni come la gestione energetica, la differenziata o il ciclo di smaltimento dei rifiuti. Negli ultimi anni la questione si lega di più alle questioni sociali ed economiche. Ma cosa vuol dire in pratica la parola sostenibilità per il campione Ipsos: un insieme di comportamenti e di scelte per coniugare la salvaguardia di risorse limitate con il benessere delle generazioni attuali e future, generando un circolo virtuoso.