Enel, tra la megafactory solare degli USA e l’Antitrust

Enel North America ha dichiarato di voler costruire una megafactory specializzata nella produzione di celle e moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni negli Stati Uniti. In Italia, però, oggi è arrivata una cattiva notizia. Il procedimento dell’Antitrust, infatti, si è concluso con una cospicua multa.

Innovazione e pannelli fotovoltaici negli USA

La produzione iniziale di energia raggiungerà circa i 3 GW annui, quella finale 6 GW. Questo sarà uno dei tanti tasselli che permetteranno di accrescere l’utilizzo del fotovoltaico, quindi di un’energia pulita, nel Paese.

Questo investimento della società del gruppo Enel dovrebbe garantire ben 1500 nuovi occupati. Si prevede che l’inizio dei lavori sarà entro il primo semestre del prossimo anno. La produzione e messa in commercio del primo pannello solare, invece, dovrebbero arrivare entro gli ultimi mesi del 2024.

Enrico Viale, responsabile di Enel North America

“I recenti sviluppi politici dell’Inflation Reduction Act fungeranno da catalizzatore per le nostre ambizioni di produzione solare negli Stati Uniti,” ha dichiarato Enrico Viale. Si apre così “una nuova era di energia made in America. Con questo annuncio, è nostra intenzione rafforzare una solida catena di approvvigionamento solare nazionale che acceleri e rafforzi la transizione degli Stati Uniti verso l’energia pulita. In tal modo – conclude – stiamo creando migliaia di nuovi posti di lavoro, sostenendo le economie locali e fornendo stabilità all’industria solare”.

I guai di Enel con l’Antitrust

Oltre 5 milioni di euro di sanzioni a Enel e sei agenzie partner. La mazzata dell’Antitrust dopo il procedimento avviato per pratiche ingannevoli nella vendita di servizi energetici alla fine è arrivata.

Il Garante ha irrogato a Enel Energia una multa pari a 3,5 milioni di euro. A Conseed e Seed, in solido, una da 1,1 milioni di euro e Zetagroup una da 280.000 euro. Infine, l’entità della multa per New Working, Run e Sofir è da 100.000 euro.