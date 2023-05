EY Energy Summit, raddoppiare le installazioni in Italia per il target 2035

Il cammino dell’Italia verso la sostenibilità energetica richiede un’accelerazione significativa. Secondo i dati diffusi all’EY Energy Summit 2023, il nostro paese deve raddoppiare il ritmo delle installazioni di energie rinnovabili nel prossimo decennio per raggiungere i target prefissati.

L’Energy Consumer Confidence Index di EY posiziona l’Italia con 61,2 punti, poco al di sotto della media mondiale di 62,7, per quanto riguarda la fiducia dei consumatori rispetto alla situazione energetica, al mercato dell’energia e al futuro della transizione energetica. Questa valutazione è in linea con Francia e Germania, entrambe a 61,1, riflettendo l’impatto dei trend macroeconomici e della crisi energetica in corso.

L’indice EY e il quadro energetico in Italia

Il quadro energetico italiano sta vivendo una fase di cambiamento urgente e necessario. L’interruzione delle forniture di gas dalla Russia, l’aumento del costo delle quote di CO2, lo stop europeo entro il 2035 ai combustibili fossili nei trasporti e l’incremento degli obiettivi nazionali di produzione di energie rinnovabili indicano la necessità di un deciso cambio di passo verso soluzioni più sostenibili a livello ambientale.

EY evidenzia che, per incontrare i target sulle rinnovabili, l’Italia deve aspirare a un ritmo di nuove installazioni che consenta un incremento di produzione più che doppio rispetto a quanto realizzato nell’ultimo decennio. Ma come può essere raggiunto un simile obiettivo? Quattro fattori sembrano cruciali:

Tecnologie abilitanti: l’introduzione di elementi di smart generation & consumption potrebbe consentire un utilizzo più efficiente dell’energia prodotta e un maggiore coinvolgimento dei consumatori. Nuovi modelli di business: Occorrono soluzioni che responsabilizzino i consumatori, rendendoli protagonisti attivi della transizione energetica. Solo attraverso l’empowerment dei consumatori sarà possibile spingere un vero cambiamento.

Italia leader nella transizione energetica?

Un’architettura di mercato favorevole: è essenziale garantire una quota maggiore di rinnovabili nei sistemi di alimentazione. La creazione di un mercato che premia l’uso di energie rinnovabili potrebbe essere un forte incentivo per le aziende. Sistemi operativi efficienti: gestire le sfide legate alle energie rinnovabili, in particolare la questione dello stoccaggio, della distribuzione e della prevenzione, richiede sistemi operativi all’avanguardia e una pianificazione accurata.

È evidente che l’Italia ha davanti a sé una sfida impegnativa. Tuttavia, con l’impegno adeguato e la volontà di adottare nuove tecnologie e modelli di business, il target dell’energia rinnovabile può essere raggiunto. Gli occhi del mondo sono puntati su di noi: è il momento di dimostrare che l’Italia può essere un leader nella transizione energetica. Il futuro è nelle energie rinnovabili, e il nostro paese ha tutte le risorse per diventare un esempio brillante di sostenibilità energetica.