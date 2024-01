G7, al via la presidenza italiana. Sul tavolo esteri, ambiente e la regolamentazione della AI

Dal primo gennaio, l”Italia ha assunto la presidenza del G7. Il prossimo vertice dei Paesi più industrializzati si terrà nel mese di giugno nel nostro Paese, appuntamento speciale con i capi di stato in Puglia, a Borgo Egnazia, una struttura ricettiva che rispecchia la architettura tradizionale della regione. Sono previste altre ‘ministeriali’ nelle regioni italiane, in particolare del centrosud.

Sul tavolo del G7, le sfide in politica estera, con i due conflitti alle porte dell’Europa. L’Ucraina, un fronte aperto e difficile, dove diventa sempre più complesso riconquistare i territori occupati dai russi, e dove l’Italia di Meloni non ha mai fatto mancare il suo sostegno all’alleanza pro Kiev. Il Medio Oriente, dove la guerra dopo il pogrom di ebrei del 7 ottobre va avanti, con gli ultimi attacchi mirati di Israele in Libano contro la dirigenza militare del gruppo terrorista Hamas.

Per l’Italia, c’è anche la sfida dell’Africa. Il G7 sarà l’occasione per presentare e riempire di contenuti il già annunciato Piano Mattei. Si discuterà anche di regolamentazione dell’intelligenza artificiale, alla luce dell’AI Act europeo, di migrazioni e cambiamento climatico. Secondo il programma diffuso al momento, il G7 partirà con la riunione dei ministri degli Esteri a Capri dal 17 al 19 aprile.

Tajani nelle ultime ore ha sentito il segretario di stato americano Blinken. In seguito, si terrà la ministeriale dell’Economia, sempre in Puglia, dal 23 al 26 maggio. Fino vertice dei capi di Stato e di governo a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Il G7, o Gruppo dei Sette, comprende sette grandi economie avanzate: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

Il vertice annuale è un forum decisivo per i Paesi più avanzati che, messi insieme, rappresentano una parte significativa del PIL mondiale. Si tratta di una opportunità di collaborazione tra le principali economie che non va sottovalutato, perché favorisce le relazioni diplomatiche, permette di lanciare delle sfide globali e di affrontarle in modo coordinato.