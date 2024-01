Gas e Rinnovabili, quell’autonomia energetica per far scendere i costi in bolletta a famiglie e imprese

L’Italia spinge sulle rinnovabili. In una intervista rilasciata al Messaggero, il ministro Pichetto Fratin ha fatto il punto sulle misure approvate dal Governo, sottolineando che la linea è quella di incentivare le fonti di energia pulita e aumentare la produzione nazionale di gas metano.

Autonomia energetica dunque che però, aggiungiamo, va coniugata con il processo di semplificazione del quadro regolatorio per i nuovi investimenti negli impianti, coinvolgendo maggiormente i diversi livelli di governo del territorio. In questo senso, negli ultimi anni sono già stati fatti dei passi in avanti per velocizzare le procedure. Solo così si potranno ridurre i prezzi dell’energia sia per le famiglie che per le imprese, che è un altro degli obiettivi posti da Pichetto Fratin.

Le politiche energetiche sono quindi fondamentali per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti in un contesto congiunturale che resta critico con il prolungarsi della guerra in Ucraina. Il ministro nella intervista ha anche messo l’accento sulle norme per favorire la diffusione delle Comunità Energetiche, incentivare i sistemi agro-voltaici e sul decreto Energia dello scorso dicembre.