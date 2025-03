Giovani, sport e imprenditoria: perché l’Italia deve crederci

Negli ultimi anni, il settore sportivo italiano ha registrato una crescita significativa, con un valore economico che ha superato i 24 miliardi di euro, come evidenziato dal Rapporto Sport 2024 di ICSC e Sport e Salute. Questa espansione non riguarda solo eventi di rilievo o sport professionistici, ma abbraccia un intero ecosistema che include palestre, centri sportivi, strutture pubbliche e private, servizi di wellness e nuove forme di attività fisica. Nel 2022, la crescita del settore è stata del 12,6%, con una incidenza sul Pil nazionale dell’1,38%.

Questa dinamica positiva offre numerose opportunità per i giovani imprenditori desiderosi di entrare nel settore. Tuttavia, spesso le nuove generazioni si trovano ad affrontare una serie di ostacoli legati all’accesso al credito e ai costi iniziali per avviare una attività. Per questo, le istituzioni pubbliche e del credito sportivo hanno messo a disposizione strumenti concreti per supportare chi intende avviare, ristrutturare o gestire un impianto sportivo. Queste risorse sono fondamentali per creare, ammodernare o efficientare l’impiantistica sportiva, sia a livello pubblico che privato. In questa direzione, vanno esperienze di rilievo come il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva di ICSC.

La riqualificazione di centri sportivi e palestre, ad esempio, permette a molti imprenditori di innovare le proprie strutture, migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti. Non solo, il potenziamento degli strumenti di credito e finanziari risponde alle nuove esigenze del mercato, promuovendo lo sviluppo di impianti più sostenibili e all’avanguardia. L’iniziativa “Insieme per il Territorio”, un programma realizzato da Anci, ICSC e Sport e Salute, in collaborazione con CONI, CIP e GSE, favorisce il confronto con gli enti locali e il sistema imprenditoriale, per facilitare la realizzazione di nuove infrastrutture sportive.

Altri programmi messi in campo dagli ultimi esecutivi, come “Resto al Sud”, possono sostenere l’imprenditoria giovanile nelle regioni meridionali, combinando contributi a fondo perduto con finanziamenti a tasso agevolato, soprattutto nelle aree meno sviluppate del Paese. Anche le regioni e le province promuovono bandi specifici per il miglioramento degli impianti sportivi. Ad esempio, la Provincia Autonoma di Trento ha attivato contributi a fondo perduto per la ristrutturazione delle strutture esistenti, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Un aspetto fondamentale per il futuro dell’impiantistica sportiva è la sostenibilità. Le recenti linee guida europee incoraggiano la realizzazione di strutture a basso impatto ambientale, attraverso l’adozione di tecnologie per il risparmio energetico e l’utilizzo di materiali eco-compatibili. Il Green Deal europeo infatti punta a rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, promuovendo iniziative che riducano l’impatto ambientale in vari settori, incluso lo sport. Molti finanziamenti e bandi premiano progetti che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di recupero delle acque e soluzioni per l’efficientamento energetico.

Per non parlare poi della rivoluzione tecnologica. Dalle prenotazioni online alla digitalizzazione della gestione degli impianti, fino all’uso di realtà virtuale e intelligenza artificiale per il monitoraggio delle prestazioni, il mondo dello sport è in continua evoluzione. Investire vuole dire dare un servizio di qualità ed andare al passo con i tempi. I giovani italiani, dunque, hanno strumenti concreti per avviare e sviluppare un’attività nel settore sportivo. Scegliere di investire in questo settore, inoltre, ha un impatto economico importante, creando opportunità di lavoro e migliorando la qualità della vita delle persone.

L’Italia non è un Paese immobile, offre occasioni per chi ha idee e voglia di fare. I fondi ci sono, le agevolazioni esistono e le possibilità di crescita sono reali. Ciò che serve è la volontà di crederci, di progettare e di cogliere queste opportunità. Lo sport è un settore sempre vivo, dinamico e in continua trasformazione. Aprire un impianto sportivo oggi non è solo un sogno e l’Italia, con tutti i suoi strumenti di sostegno, è pronta a scommettere sul futuro dei suoi giovani imprenditori.